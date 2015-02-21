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السعودية تستضيف غدا مؤتمر الإسلام ومحاربة الإرهاب

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السعودية تستضيف غدا مؤتمر الإسلام ومحاربة الإرهاب السعودية تستضيف غدا مؤتمر الإسلام ومحاربة الإرهاب
يبدأ فى مكة المكرمة غرب غدا الأحد المؤتمر العالمى "الإسـلام ومحاربة الإرهــاب"، الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، فى تصريح له اليوم السبت إن الرابطة اختارت موضوع مكافحة الإرهاب استشعارا منها بالأحداث الدقيقة والحرجة التى يمر بها العالم حاليًا جراء الأعمال الإرهابية التى شوهت صورة الإسلام أمام الآخرين، وأكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة شرعية ومطلب إسلامى وأن الجماعات الإرهابية والداعمين لها، ومن يكفر المجتمع، ويستبيح الدماء المعصومة هم جماعات ضالة لا تسير وفق الإسلام الصحيح.

وقال إن على المجتمع الدولى مواجهة الجهات التى تدعم الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية، وتدعم الطائفية البغيضة، والحزبية المقيتة، وتحرض على إثارة الفتن والقلاقل فى المجتمعات المسلمة، وعلى علماء الأمة ومفكريها التصدى لهذه التيارات ببيان الحق والتحذير من الباطل ومروجيه، وأوضح الدكتور التركى أن جهود الرابطة متواصلة فى مواجهة الإرهاب من خلال هيئاتها ومؤسساتها والمراكز التى تشرف عليها فى مختلف بلدان العالم والتحذير من خطر الإرهاب، والتعريف بمبادئ الإسلام وعنايته بالتسامح ونبذ الإرهاب.

ولفت الدكتور التركى النظر إلى أن الرابطة وجهت الدعوة للعديد من العلماء، والمفكرين، وأساتذة الجامعات ومسؤولى المراكز والجمعيات الإسلامية فى العالم للمشاركة فى المؤتمر ومناقشة موضوعه من خلال بحوث وأوراق عمل تتناول فى محورها الأول تعريف الإرهاب من خلال الرؤية الشرعية وتعريف الإرهاب فى المنظور الدولى واستخدام الدين مظلة للإرهاب.
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