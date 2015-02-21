تعليق جلسات الحوار برعاية المبعوث الأممى بعد مغادرة الرئيس اليمنى لعدن

قالت قناة العربية فى خبر عاجل، إن جلسات الحوار الوطنى برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، علقت بعد مغادرة الرئيس اليمنى المستقيل عبد ربه منصور هادى منزله فى صنعاء، إلى عدن.

فيما احتجز الحوثيون السكرتير الصحفى للرئيس عبد ربه منصور هادى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمنى المستقيل عبد ربه منصور هادى غادر منزله فى صنعاء، السبت، متوجهاً إلى عدن مروراً بمدينة تعز.

وقالت "سكاى نيوز"، إن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى غادر منزله، الذى يحاصره المسلحون الحوثيون، بعد وساطات خارجية، وكان برفقة عشرات سيارات الحراسة والمرافقين له الذين كانوا يقومون بمرافقته طوال فترة احتجازه فى منزله.

وبعد خروجه من منزله، قام المسلحون الحوثيون، الذين كانوا يحاصرون منزله بكثافة منذ 21 يناير الماضى، بنهب منزل الرئيس فى صنعاء.

الرئيس اليمنى يصل مدينة عدن والحوثيون يكثفون انتشارهم أمام منزله بصنعاء

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>الرئيس اليمنى يغادر صنعاء والحوثيون ينهبون منزله