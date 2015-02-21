مد أجل الحكم على القضاة المتهمين بدعم مرسي إلى 14مارس المقبل

قرر مجلس التأديب والصلاحية، بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل عوض زكي، اليوم السبت، مد اجل الحكم على 55 قاضيا وقعوا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر” إلى جلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

ويواجه “قضاة رابعة” اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بثوه عبر موقع “يوتيوب”، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

يذكر أن “قضاة من أجل مصر” وجهت لهم تهم الاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.