إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بطلق خرطوش، وبأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت ، فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال ببندر المنيا .

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة ، أطلق خلالها الأول من كل الطرفين، أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، أحدثت مابهم من إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم بالواقعة عبارة عن 2 فرد خرطوش محلى الصنع – 3 طلقات خرطوش من ذات العيار،بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وأن السلاح للدفاع عن النفس ، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام والجامعى ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.