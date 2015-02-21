العثور علي جثه طفل داخل حفرة بالمنيا

عثر أهالى مركز ملوى بطريق قرية البرشا جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت ، على جثة داخل حفرة بأراضى صحراوية بالمنيا.

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطارا من مدير المباحث الجنائي ، يفيد بعثور الأهالى على رفات داخل حفرة يرتدى كامل ملابسة.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية، عُثر على عظام داخل حفرة بأرضى صحراوية ، يرتدى ملابسه عبارة عن بدلة تدريب أسفلها ( بلوفر).

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى ، محمد هشام شارف 5 سنوات ، ومقيم بقرية تندة مركز ملوى ، والمبلغ بغيابة بتاريخ 19 يناير 2013 ، والمسجل عنها المحضر رقم 318/2013 .

واستدعت الأجهزة الأمنية هشام شارف عبد الحكيم 34 سنة بقال ، ومقيم بذات الناحية ، تعرف على الجثة ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث .

وتم إخطار المعمل الجنائى لأخذ العينة لتحديد البصمة الوراثية ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات ، والتى أمرت بسرعة التحري عن ظروف الواقعة وملابساتها ، وتحديد الجناة وضبطهم.