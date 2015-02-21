رئيس الكنيسة الإنجيلية الجديد : سأعمل على «الشباب ودور العبادة»

قال الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية الجديد، فى تصريح خاص لوكالة “أونا” إنه سيهتم الفترة القادمة بدور الكنيسة المحلية وأن يستمر دورها الروحى ويكون أكثر عمقًا وأن تكون فى خدمة المجتمع ، كما سيهتم بدور الشباب فهو المستقبل وسيتناول كل قضاياه ،كما سيكون إهتمامه الفترة القادمة فى رئاسة الطائفة الإنجيلية بالعلاقات المسكونية بين الكنيسة المصرية والعالمية.

وأضاف زكى “وسيكون لموضوع بناء دور العبادة أولوية فى العمل من خلال القوانين الخاصة بها ، وسنتواصل مع الكنائس ومؤسسات الدولة فى هذا الشأن”.

كما لفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أنه تلقى إتصالات هاتفية من عدد من القيادات والشخصيات العامة للتهنئة بالمنصب الجديد منها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ،وزيرة التضامن الإجتماعى ،وبطريرك الأقباط الكاثوليك وغيرها.

كانت الكنيسة الإنجيلية قد أجرت انتخابات رئيس الطائفة، أمس بحضور أعضاء المجلس الملى العام بالإنجيلية وتم إعلان القس أندرية زكى رئيسا للكنيسة الإنجيلية والذى فاز بإجماع الاصوات عليه ، وذلك خلفا للدكتور القس صفوت البياضى.