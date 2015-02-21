خبير اقتصادي : شركات أوروبية وأمريكية مملوكة لقطريين تشارك في المؤتمر الاقتصادي

قال الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد، إن عدد من المستثمرين القطريين اكدوا له مشاركتهم بشكل شبه رسمى في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ “مصر المستقبل” الشهر القادم، بعد أن طلب منهم رسميا من قبل صندوق الاستثمار القطري الذي يوازى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، رغبة من الإمارة القطرية في التواجد الاستثمار خاصة في مجالات المقاولات والنفط والسياحة وصناعات الحديد والصلب والغاز الطبيعي واﻷسمنت، نافيا انه لم يتم سحب جنيه واحد من الاستثمار القطرية الحكومية أو الخاصة قبل أو بعد ثورة 30 يونيو بعكس ما يتم الترويج له.

وأكد عياد – في تصريحات صحفية – أن الرغبة القطرية في عدم التخلى عن السوق المصري اقتصاديا رغم الموقف السياسي المعادي للشعب المصري يؤكد على قوة الاقتصاد المحلي.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولة القطرية تدرك تماما ان مواردهاالنفطية سوف تنتهي في يوم من اﻷيام كما أن سوقها المحلي لا يتجاوز مليون مواطن وبالتالى فإن القوى الشرائية ضعيفة بالمقارنة مع مصر التى يقارب سكانها 90 مليون نسمة يستهلكون كافة المنتجات وبالتالى القوى الشرائية لهم أقوى على الرغم من انخفاض دخل المواطن المصري ،مؤكدا أن غياب قطر عن الاستثمار المباشر من خلال القطاع الحكومى او غير المباشر من خلال القطاع الخاص سيعنى الاضرار بصادراتها من الغاز الطبيعي التى تمر عبر قناة السويس الى اوروبا والولايات المتحدة، اذ لن تعامل “معاملة اﻷقربون” الذين لهم الاولوية في المرور عبر المجري الملاحي ما قد يحملها خسائر مالية واستراتيجية بسبب تأخر وصول المنتجات منها وإليها.

كما أكد أن شركات انجليزية وبلجيكية وفرنسية وايطالية ويونانية وأمريكية تمتلك قطر حصص فيها ستشارك ضمن وفود دولها، وعلى مصر التعامل بمبدأ المنفعة مع هذه الشركات ﻷنها ستوفر فرص عمل وستسدد ضرائب وجمارك وبالتالي من عدم الحكمة منع الشركات من دخول السوق أو التوسع فيها.