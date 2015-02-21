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تأجيل نظر ” اقتحام قسم العرب ” لـ 3 مارس ونقلها إلى معهد أمناء الشرطة بطرة

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تأجيل نظر ” اقتحام قسم العرب ” لـ 3 مارس ونقلها إلى معهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل نظر ” اقتحام قسم العرب ” لـ 3 مارس ونقلها إلى معهد أمناء الشرطة بطرة

صورة أرشيفية

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، استكمال سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان  و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا “اقتحام قسم شرطة العرب” في بورسعيد، إلى جلسة 3 مارس المقبل، بعد قرار وزير العدل نقل المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.

ويحاكم في القضية كلًا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل، وصفوت حجازي وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى عبادة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية قد أحالت الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب ، وبلغ عدد المتهمين المحبوسين 74 متهماً من أصل 191 يحاكمون في القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “التحريض على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم”، وذلك بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية.

 

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