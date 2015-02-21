دمشق تتهم “لجنة التحقيق المستقلة” بالانحياز لداعمي الإرهاب

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن دمشق تحفظت دوما على “لجنة التحقيق المستقلة”، متهما اللجنة بالانحياز والتسييس وخدمة من يدعم الإرهاب في سوريا.

ولفت الجعفري في بيان صحفي أدلى به عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي مع أعضاء “لجنة التحقيق المستقلة” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا إلى أن “لجنة التحقيق المستقلة” لم تقم بزيارة سوريا نهائيا، بل تعتمد على شهادات بعض الأشخاص الموجودين خارج سوريا وخاصة الموجودين في مخيمات بتركيا والأردن ولبنان، وتتجاهل جميع التقارير والمعلومات الوفيرة التي قدمتها لها الحكومة السورية منذ سنوات، وهذا دليل على انحيازها وبالتالي هي جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل المتمثل بمساعدة سوريا على التصدي للإرهاب الذي يضربها.

واتهم الجعفري اللجنة بأنها تنفذ سياسات وآراء بعض الأطراف النافذة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بهدف تشويه صورة الحكومة السورية بينما تشن الحكومة السورية حربها على الإرهاب الذي يضرب سوريا منذ أربع سنوات.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الى كتاب يتألف من 500 صفحة أعدته الحكومة السورية ويتضمن معلومات عن الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا في سوريا خلال شهر واحد فقط هو شهر تشرين الأول من عام 2013، موضحا أن الكتاب يحوي معلومات وجنسيات وأسماء وصور هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الحكومة السورية لافتا إلى أن البعض يسمي هؤلاء الإرهابيين بـ “المعارضة السورية السلمية” أو “المعتدلة”.

وحول “القوائم” التي أعدها أعضاء “اللجنة المستقلة” قال الجعفري كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه صورة الحكومة السورية.

> وأشار الجعفري إلى أن معظم الأسلحة التي دخلت من ليبيا إلى سوريا أتت عبر لبنان وتركيا والأردن موضحا أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أكدت في تقرير لها ذلك، مضيفا والآن نشاهد البعض يقول إن ليبيا تعيش الآن في حالة فوضى ويجب العمل للتصدي لذلك.

وأعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب الجمعة 20 فبراير، أنهم سينشرون، في 17 مارس القادم، بعض أو جل أسماء المتورطين في الصراع السوري القائم منذ حوالي أربع سنوات، وذلك في خطوة للبحث عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية، حسب تعبيرهم.