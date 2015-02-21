عراقجي : الاتفاق النووي لن يكون على مرحلتين

أكد مساعد الخارجية الايرانية الايرانية، كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بان الاتفاق النووي لن يكون على مرحلتين بل في اطار مرحلة واحدة تتضمن العموميات والتفاصيل معا.

وقال عراقجي في تصريح أدلى به للوحدة المركزية للأنباء، أن المفاوضات دخلت مرحلة التفاصيل مضيفاً، أنه وبعد عام من المفاوضات في جميع الأبعاد ينبغي الأن الدخول في التفاصيل خاصة وأننا نريد أن تكون العموميات والتفاصيل كتلة واحدة في الاتفاق النهائي لذا فإننا مضطرون للدخول في جميع التفاصيل في كل المواضيع والمراحل (المتعلقة بالقضية النووية).

وأضاف مساعد الخارجية الايرانية، ان هذه الظروف تستوجب ان تكون المفاوضات مكثفة وطويلة.

وأشار إلى المشاورات النووية الجارية أمس واليوم بين ايران واميركا في جنيف على مستوى مساعدي الخارجية والخبراء واضاف، سيكون هنالك اجتماع ايضا مع مجموعة “5+1″ بحضور مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين.

واوضح بان وزيري الخارجية الايراني والاميركي محمد جواد ظريف وجون كيري سيلتقيان يومي الاحد والاثنين ايضا في جنيف.

ووصف عراقجي اجواء المشاورات الجارية في جنيف بانها ايجابية وجدية واضاف، ان هذا الامر لا يعني تحقيق تقدم استثنائي، الا ان النقاشات تتابع بصورة مكثفة.

واكد مساعد الخارجية الايرانية باننا نسعى للابداع والتحول في كيفية وشكل المفاوضات للاسراع في وتيرة العمل.

يذكر ان الجولة الاولى للمشاورات النووية عقدت يوم امس الجمعة بين ايران واميركا على مستوى المساعدين والخبراء لمدة 7 ساعات ونصف الساعة بحضور مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا اشميت.