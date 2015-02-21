مسؤول ليبي : إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس

قال محمد جرافة مدير منفذ رأس جدير الليبي الحدودي مع تونس، إن حركة العبور بدأت بالانسياب بشكل طبيعي صباح السبت، بينما ما يزالون على الجانب التونسي من المعبر يعيقون عمل المنفذ بشكل طبيعي حتى الساعة (9.30) تغ.

وأوضح جرافة مدير المنفذ من الجانب الليبي أن اتفاقا تم بحثه على مدار اليومين الماضيين مع الجانب التونسي يقضي بفتح المنفذ البري واستئناف حركته بين الجانبين بعد غلقه خلال الايام الماضية وهو ما تم تطبيقه بالفعل.

على الجهة المقابلة، في مدينة بنقردان التونسية التي تضم معبر رأس جدير أنه يتواصل منع الليبين من المرور إلى بن قردان من قبل المحتجين المعتصمين على مقربة من معبر رأس جدير على الرغم من قرار السلطات الليبية والتونسية السماح لهم بمغادرة معبر رأس جدير نحو مركز المدينة.

ولفت المراسل إلى أنه تم السبت السماح للحالات المستعجلة بالمرور إلى بن قدران في حين بقيت بعض السيارات الليبية في نقطة “الكتف” على بعد كيلومتر واحد من المحتجين.

ومنذ أسبوع نظم محتجون في مدينة بنقردان اعتصاما مفتوحا أدى إلى إغلاق المعبر الحدودي على خلفية مطالبة السلطات التونسية بإلغاء رسم جمركي مفروض على الأجانب عند المغادرة.

وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على الأجانب العابرين للمعبر، تقدر بـ 30 دينار تونسي (15 دولار أمريكي)، في أكتوبر الماضي، ورد الجانب الليبي بالمثل.

ودخلت مدينة بنقردان في احتجاجات عارمة منذ أكثر من 3 أسابيع لمطالبة الحكومة التونسية بإلغاء هذا الإجراء الضريبي.