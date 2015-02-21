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وكيل أوقاف أسيوط : منع صلاة الجمعة فى 520 زاوية تفعيلا لحكم القضاء الإدارى ‎

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وكيل أوقاف أسيوط : منع صلاة الجمعة فى 520 زاوية تفعيلا لحكم القضاء الإدارى ‎ وكيل أوقاف أسيوط : منع صلاة الجمعة فى 520 زاوية تفعيلا لحكم القضاء الإدارى ‎

وزير الاوقاف

أكد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط  أنه بمتابعة الزوايا التى تقل عن 80 مترًا لتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف تفعيلاً لحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وغلق الغير صالح لاقامة شعائر الجمعة منها تم توزيع بيان على كافة إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بـ520 زاوية تم منع إقامة شعائر الجمعة فيها لمخالفتها القانون من حيث المساحة المقررة طبقا للقانون .

وأشار وكيل الوزارة فى بيانه على أن أى زاوية سيتم المخالفة فيها من قبل القائمين عليها سيتم تحرير محضر فورا بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية .

وشدد ” الشيخ العجمى ” على أنه لاتهاون فى تنفيذ قرارات الوزارة مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لكل الزوايا فى المراكز والمدن.

وقال إن المهندس ياسر الدسوقى قرر تأييد الحكم ووصول منطوقة للمديرية حيث أصدر تعليماته بتنفيذ الحكم وعدم التهاون فيه ومعاقبة من يخالفه .

وأوضح أن حكم وقف صلاة الجمعة فى الزوايا التى تقل فى مساحتها عن 80 مترا يعتبر حكما تاريخىا لأن صلاة الجمعة من المفروض شرعا ألا تقام إلا فى الجوامع الجامعة وليست الصغيرة مؤكدا أن الزوايا كانت مختطفة من المتشددين .

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