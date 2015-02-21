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استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالى

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استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالى استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالى
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش فى تصريح اليوم السبت، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "انواء الشمس الصغيرة"، وهى نوة غزيرة الأمطار وتستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتيسير وتسهيل حركة المشاه ومرور السيارات ومنع تكدسها.

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