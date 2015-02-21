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توقف الدراسة بمدرستين إثر تبادل نيران بين مطلوبين أمنيا والشرطة بأسيوط

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توقف الدراسة بمدرستين إثر تبادل نيران بين مطلوبين أمنيا والشرطة بأسيوط توقف الدراسة بمدرستين إثر تبادل نيران بين مطلوبين أمنيا والشرطة بأسيوط
توقفت الدراسة اليوم السبت بمدرستى "النصر الابتدائية بالعفادرة والتناغة للتعليم الأساسى" التابعتين لإدارة ساحل سليم التعليمية فى أسيوط.

كان قد تلقى عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إخطارا من محمد معتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية، يفيد توقف الدراسة بمدرستى النصر الابتدائية بالعفادرة والتناغة للتعليم الأساسى" التابعتين لإدارة ساحل سليم التعليمية فى أسيوط، وذلك على خلفية وقوع تبادل لإطلاق النيران بين قوات الأمن ومطلوبين جنائيا بمحيط المدرستين، مما تسبب فى عدم خروج الأهالى والطلاب من منازلهم خشية إصابتهم بطلقات نارية طائشة خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية بما يفيد ذلك.

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مصر 365