تفجير العبوات الناسفة المزروعة أسفل برج كهرباء ضغط عالٍ فى سمنود بالغربية

نجح خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، بعد محاولات 9 ساعات متصلة من العمل والاستعانة بمعدات وتقنيات حديثة من القاهرة والدقهلية فى تفجير الـ5 عبوات الناسفة التى زرعها إرهابيون أسفل برج الضغط العالى بمدينة سمنود.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على 5 أجسام غريبة مزروعة أسفل برج الضغط العالى رقم 16 والذى يغذى مدينتى سمنود - طنطا ويشتبه أن يكونوا قنابل.

انتقل اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة، واللواء عبد الحميد الطويل مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، وسمنود والعقيد محمد فتحى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، وخبراء المفرقعات، وبالكشف عن الأجسام تبين أنها عبوات ناسفة شديدة الانفجار، تم التعامل مع قنبلتين وتفجيرهما، وتسبب الانفجار فى إحداث حفرة بعمق متر وقطر متر ونصف، وتم استدعاء خبراء المفرقعات من محافظة الدقهلية ومعدات حديثة من الإدارة العامة للمفرقعات بالقاهرة، واستمرت المحاولات أكثر من 9 ساعات، ونجح خبراء المفرقعات فى تفجير العبوات الناسفة.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن هذه القنابل شديدة الانفجار وذات تقنية عالية، ولم يتم التعامل مع مثلها من قبل، حيث إن كل قنبلة تحتوى على مادة شديدة الحساسية وشديدة الانفجار، مضيفا أن أى منها كفيل بتفجير البرج بأكمله.

وأضاف المصدر، بأنه تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى لتحديد هوية الإرهابيين الذين زرعوا العبوات الناسفة لسرعة ضبطهم.