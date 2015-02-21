مدير أمن دمياط يكرم ضابطا لأدائه المتميز بخدمة كمين السلام

كرّم اللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط الملازم أول مصطفى كمال عبدالعظيم، الضابط بمركز شرطة كفر سعد، وذلك لجهوده المتميزة وأدائه الإيجابى أثناء رئاسته للقوات المعينة بخدمة كمين السلام على طريق المنصورة - دمياط .

وأثنى مدير الأمن خلال التكريم على أدائه المتميز وتمنى له مزيداً من التوفيق والجهد فى سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية. وقد تم منحه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لمجهوده المشرف وعلى الروح الوطنية والإخلاص والالتزام برسالة العمل المتميز فى خدمة مصرنا الغالية.