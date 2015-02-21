بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ للمستشفى العام

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، فى جولة مفاجئة للمستشفى العام بكفر الشيخ، شملت وحدة العناية المركزة للأطفال وقسم المخ والأعصاب بالمستشفى وبعض الأقسام.

وكلف المحافظ الإدارة الهندسية لمعاينة بعض الأعمدة بالمستشفى، لترميمها إذا تطلب الأمر ذلك عندما شاهد أحد الأعمدة به بعض الشروخ فى أحد العنابر.

وقرر المحافظ صرف كيس دم لأحد المرضى بغرفة العناية المركزة بالمستشفى لوجود مريض فى أشد الحاجة إلى كيس دم، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف كيس دم للمريض، نظرا لظروفه المادية الصعبة.

وطالب المحافظ، الدكتور لطفى عبد السميع مدير المستشفى بعمل كراسى للمواطنين، سواء للمرضى أو المرافقين لهم داخل أماكن الانتظار، وشدد على احترام المواطنين، ومعاملتهم معاملة آدمية وتلبية جميع احتياجاتهم، وقام بمناقشة المرضى، وما إذا كان لهم أى احتياجات لتلبيتها فوراً.



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