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بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ للمستشفى العام

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تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، فى جولة مفاجئة للمستشفى العام بكفر الشيخ، شملت وحدة العناية المركزة للأطفال وقسم المخ والأعصاب بالمستشفى وبعض الأقسام.

وكلف المحافظ الإدارة الهندسية لمعاينة بعض الأعمدة بالمستشفى، لترميمها إذا تطلب الأمر ذلك عندما شاهد أحد الأعمدة به بعض الشروخ فى أحد العنابر.

وقرر المحافظ صرف كيس دم لأحد المرضى بغرفة العناية المركزة بالمستشفى لوجود مريض فى أشد الحاجة إلى كيس دم، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف كيس دم للمريض، نظرا لظروفه المادية الصعبة.

وطالب المحافظ، الدكتور لطفى عبد السميع مدير المستشفى بعمل كراسى للمواطنين، سواء للمرضى أو المرافقين لهم داخل أماكن الانتظار، وشدد على احترام المواطنين، ومعاملتهم معاملة آدمية وتلبية جميع احتياجاتهم، وقام بمناقشة المرضى، وما إذا كان لهم أى احتياجات لتلبيتها فوراً.

محافظ كفر الشيخ بقسم المخ والأعصاب الجديد بالمستشفى كفر الشيخ العام - 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ بقسم المخ والأعصاب الجديد بالمستشفى كفر الشيخ العام

محافظ كفر الشيخ يتابع سجل المستشفى- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يتابع سجل المستشفى

محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المرضى بالمستشفى العام- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المرضى بالمستشفى العام

المحافظ يستمع لمطالب المرضى- 2015-02 - اليوم السابع
>المحافظ يستمع لمطالب المرضى

محافظ كفر الشيخ باستقبال كفر الشيخ- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ باستقبال كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ مع المرضى والأهالى باستقبال كفر الشيخ- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ مع المرضى والأهالى باستقبال كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستمع لمريضة- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يستمع لمريضة

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