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مياه الأمطار تعوق حركة المارة بشوارع دمياط.. وبدء الصيد فى بحيرة المنزلة

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مياه الأمطار تعوق حركة المارة بشوارع دمياط.. وبدء الصيد فى بحيرة المنزلة مياه الأمطار تعوق حركة المارة بشوارع دمياط.. وبدء الصيد فى بحيرة المنزلة
تراكمت كميات كبيرة من مياه الأمطار فى معظم شوارع مدن وقرى محافظة دمياط بسبب غزارة الأمطار التى استمرت على مدار يومين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وهو ما تسبب فى إعاقة حركة المارة بمعظم الشوارع، كما تأثرت حركة البيع والشراء فى معظم المحلات ومعارض بيع الأثاث.

ومن ناحية أخرى، أكد على المرشدى، كبير الصيادين بعزبة البرج، أن التحسن التدريجى للطقس سمح اليوم لعدد من مراكب الصيد بالإبحار فى مياه البحر المتوسط بحثاً عن الرزق وكذلك فى بحيرة المنزلة.

فيما أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط، أن الميناء يعمل بشكل طبيعى مع استمرار حركتى الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء.

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