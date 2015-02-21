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«دفاع مرسي» يطلب ضم قضية التخابر مع حماس للهروب من سجن وادي النطرون

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«دفاع مرسي» يطلب ضم قضية التخابر مع حماس للهروب من سجن وادي النطرون «دفاع مرسي» يطلب ضم قضية التخابر مع حماس للهروب من سجن وادي النطرون

مرسي

 

طالب المحامي كامل مندور دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد في مرافعته امام محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بضم قضية التخابر مع حماس ” لقضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وذلك لوجود ارتباط بينهما لا يقبل التجزئة.

وطالب مندور أيضًا بذلك الطلب ليصدر فيهما حكماً واحداً وليس لنظرهما معا فقط وان لم ينفذ هذا الطلب فقد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون.

فرد القاضي ” وهنعمل ايه في المتهمين اللي مش متكررين في القضيتين ” ، وأضاف أن قضية التخابر متهم فيها 36 متهما بينما وادي النطرون متهم فيها 129 منهم الهارب ومنهم المحبوس.

الجدير بالذكر ان هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى ..

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

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