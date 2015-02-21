غياب سامح فهمى عن جلسة الحكم فى "تصدير الغاز" وحضور نجله وشقيقه

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس كل من سمير سامح فهمى نجل وزير البترول الأسبق سامح فهمى وهادى فهمى، لحضور جلسة النطق بالحكم على وزير البترول الأسبق فى القضية المتهم فيها بإهدار المال العام والمعروفة إعلاميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل بينما غاب حتى الآن وزير البترول الأسبق عن حضور الجلسة.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى أدانت فيه جميع المتهمين فى القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.

وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة".

وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.