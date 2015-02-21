مباحث سيدى جابر تضبط عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر برئاسة المقدم محمد إسماعيل من ضبط كل من أحمد ح ا 44 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 20 " لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ 150 جنيهاً – هاتف محمول .

كما تم ضبط المدعو محمد س م 43 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 18 " لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ 230 جنيهاً – هاتف محمول، وإيهاب م ع 43 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل بحوزته لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ 25 جنيهاً – هاتف محمول .

أقرا الأول والثانى بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، وأقر الثالث بحيازته للمخدر بقصد التعاطى وملكيته للمبلغ المالى والهاتف المحمول وشرائه المخدر من المتهمين الأول والثانى.

وتحرر المحضر رقم جنايات قسم شرطة سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.