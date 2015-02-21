القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى ، مأمور القسم، من ضبط كل من "عصام ا ع" 50 سنة، عامل محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "إحداث عاهة مستديمة" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما تم ضبط "محمد س م" 32 سنة، عامل محكوم عليه فى القضية، جنايات القسم "شروع فى قتل" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط "وليد غ ط" 30 سنة ميكانيكى محكوم عليه فى القضية رقم 6004/2012 جنايات القسم "سلاح نارى" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.