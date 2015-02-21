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القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة بالإسكندرية

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القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة بالإسكندرية القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى ، مأمور القسم، من ضبط كل من "عصام ا ع" 50 سنة، عامل محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "إحداث عاهة مستديمة" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما تم ضبط "محمد س م" 32 سنة، عامل محكوم عليه فى القضية، جنايات القسم "شروع فى قتل" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط "وليد غ ط" 30 سنة ميكانيكى محكوم عليه فى القضية رقم 6004/2012 جنايات القسم "سلاح نارى" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.

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