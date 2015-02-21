ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 8 كيلو حشيش وهيروين للاتجار بها فى القاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "راجى.م.ع" 23 سنة عاطل، لدى تواجد بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 7.360 كيلو جرام، ومبلغ مالى 13 ألف جنيه، بمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنوا من ضبط كل من "محمد.م.إ" 20 سنة عاطل، و"أمير.م.أ" 21 سنة عاطل، لدى تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جراما، ومبلغ مالى 250 جنيها، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "وليد.م.ر" 27 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام بقصد الاتجار بها، ومبلغ مالى 200 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.