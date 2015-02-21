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دراسة أمريكية: قلة النوم لمدة 3 أيام تُعرضك للإصابة بالسكر والسمنة

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دراسة أمريكية: قلة النوم لمدة 3 أيام تُعرضك للإصابة بالسكر والسمنة دراسة أمريكية: قلة النوم لمدة 3 أيام تُعرضك للإصابة بالسكر والسمنة
كشفت دراسة طبية خطيرة أشرف عليها باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية، أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم حتى لو لأيام قليلة قد يرفع خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن عدم النوم لفترات كافية على مدار 3 ليالٍ متتالية فقط يحد من قدرة الأنسولين فى السيطرة على مستويات السكر بالدم، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، والذى يصيب أكثر من 8 ملايين مصرى.

ويضاف بذلك قلة النوم إلى مجموعة العوامل التى تسبب الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص الذين يعلمون بنظام المناوبات، حيث يكونون عرضة للإصابة بهذا المرض المزمن.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetologia"، التى تصدرها الرابطة الأوروبية لأبحاث مرض السكر، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وشملت الدراسة 19 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.

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