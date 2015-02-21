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دراسة أمريكية: أطفال الشوارع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية

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دراسة أمريكية: أطفال الشوارع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية دراسة أمريكية: أطفال الشوارع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية
أطفال الشوارع يحيون بدون مأوى ومصادر للدخل، ويتعرضون للأمراض الجسدية والامتهان، وتكشف دراسة جديدة أن أكثر من ربع هؤلاء الأطفال معرضون بدرجة كبيرة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية.

المشاكل الاجتماعية والصحية ترفع خطر الإصابة بالأمراض العقلية
>ذكر موقع ميديكال نيوز توداى، أن الباحثون فى ولاية نورث كارولينا كشفوا أن أكثر من 25% من أطفال الشوارع لديهم احتمالات كبرى للإصابة بالأمراض العقلية دون وجود أية رعاية صحية أو دعم يساعدهم على تجاوز هذه المشاكل، التى جاءت نتيجة تراكم مشاكل اجتماعية وعاطفية وصحية، جاء هذا فى تصريحات مارى هاسكت استاذة الطب النفسى بجامعة الولاية.

مما يذكر أن هناك أكثر من 2.5 مليون طفل مشرد فى الولايات المتحدة بدون مأوى، ويقترح الباحثون أن تعمل الأسر القادرة على مساعدة هؤلاء الأطفال، ودعمهم نفسيًا وماديًا لتقليل تعرضهم إلى مشاكل الصحة العقلية.

نسبة الأمراض العقلية بين أطفال الشوارع عالية جدًا
>شملت الدراسة تقييم الصحة العقلية فى 328 من الأطفال المشردين دون عائلة، الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و6 سنوات من العمر، وعلى الرغم من وجودهم فى ملاجئ للأطفال، إلا أن 25% منهم يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وهى نسبة أعلى بكثير من نسبة مشاكل الصحة العقلية فى عامة السكان.

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