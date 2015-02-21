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دراسة بريطانية:اكتشاف 30 جينا جديدا مرتبطين بزيادة فرص الإصابة بالربو

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دراسة بريطانية:اكتشاف 30 جينا جديدا مرتبطين بزيادة فرص الإصابة بالربو دراسة بريطانية:اكتشاف 30 جينا جديدا مرتبطين بزيادة فرص الإصابة بالربو
نجح علماء فى إمبريال كوليدج بلندن بالمملكة المتحدة فى اكتشاف أكثر من 30 جينا جديدا تجعل الكثيرين أكثر عرضة للوقوع فريسة لنوبات الربو والحساسية مثل الأكزيما وحمى القش.

وأوضحت الدراسة، التى استمرت قرابة 10 أعوام، ونشرت فى العدد الأخير من مجلة "ناتشر" الطبية البريطانية إمكانية استغلال النتائج المتوصل إليه لتطوير علاجات جديدة لهذه الأمراض، فضلا عن مساعدة فى متابعة المرضى ومدى استجابتهم لعلاجات أفضل المستخدمة حاليا.

وقال البرفيسور ميريام موفات أحد معدى الدراسة، الجينات التى تم التوصل إليها تمثل هدفا لتطوير عقاقير طبية جديدة لعلاج نوبات الحساسية والربو، فضلا عن تحسين المؤشرات الحيوية التى يمكن أن يتنبأ من خلالها بمرض المرضى والفئات المؤهلة للاستجابة للعلاجات المكلفة القائمة.

ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض (CDC)، تنتشر حالات الربو على نطاق واسع، مما يؤثر على 8% من البالغين فى الولايات المتحدة، بواقع 18,7 مليون شخص.

ولهذه الدراسة، قرر الباحثون أن تغييرات جينية، التى تؤثر على نشاط الجينات، يمكن أن تساعد الفريق على تنظيم الأجسام المضادة المرتبطة بآثار الحساسية.

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مصر 365