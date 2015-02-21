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بالصور .. «صوت مصر» تشارك فى تقديم واجب العزاء للكنيسة المصرية بالبحرين

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بالصور .. «صوت مصر» تشارك فى تقديم واجب العزاء للكنيسة المصرية بالبحرين بالصور .. «صوت مصر» تشارك فى تقديم واجب العزاء للكنيسة المصرية بالبحرين

جانب من تقديم واجب العزاء

قامت مجموعة من أبناء الجالية المصرية بالبحرین، يتقدمهم المهندس سيد مسعود، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لأبناء بالخارج ومنسق حركة “صوت مصر بالخارج” والدكتور نعمان جلال، المستشار بوزارة الخارجية البحرينية، بتقديم واجب العزاء فى ضحايا مصر بليبيا إلي قيادات الكنيسة المصرية فى مملكة البحرين القمص الراهب ميساك الأنبا بيشوي و القس رويس في مقر كنيسة العذراء والأنبا رویس بالبحرین.

وقد أعرب القمص ميساك وأبناء الجالية القبطية عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الطيبة من إخوانهم المسلمين، مؤكدين أن مصر تقف صفًا واحداً أمام الإرهاب إلي أن تقضي عليه وأن مصر بوحدتها وصلابتها وتماسك أبناءها سوف تقضى على الإرهاب الأسود على يد جيشها العظيم .

 

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