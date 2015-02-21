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تعطيل الدراسة بمدارس غزة لسوء الأحوال الجوية

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تعطيل الدراسة بمدارس غزة لسوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة بمدارس غزة لسوء الأحوال الجوية
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية عن تعطيل دوام المدارس الحكومية فى كافة محافظات قطاع غزة اليوم السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية نتيجة المنخفض الجوى الذى يضرب الاراضى الفلسطينية حاليا. وقالت الوزارة فى بيان مقتضب إن "اليوم اجازة رسمية فى المدارس الحكومية لسوء الاحوال الجوية ".

وكانت الوزارة قررت مساء أمس تعطيل دوام المدارس اليوم فى محافظات الضفة الغربية الشمالية فى مديريات تربية كل من (القدس، وضواحى القدس، والخليل، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، ونابلس) وذلك بسبب سوء الطقس وتراكم الثلوج.

ويضرب منخفض جوى عميق الأراضى الفلسطينية منذ الخميس الماضى مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة ومن المتوقع انحساره مساء اليوم.
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