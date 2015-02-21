أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استهداف مطار الأبرق الليبي بصواريخ جراد

Google+ Print
استهداف مطار الأبرق الليبي بصواريخ جراد استهداف مطار الأبرق الليبي بصواريخ جراد

مطار الأبرق الدولي – أرشيفية

صرح مدير مطار الأبرق الدولي، أبوبكر مفتاح العبيدي ان مسلحين متمركزين بغابات راس الهلال شمال بلدة الأبرق شرق ليبيا حاولوا في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة استهداف المطار بصواريخ جراد.

غير أنه أكد لـ “بوابة الوسط” الاخبارية الليبية، ان الاستهداف لم يسفر عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، موضحًا أنَّ أربعة صواريخ سقطت بأرض خلاء في بلدة الأبرق.

يأتي الهجوم الصاروخي عقب ثلاث تفجيرات استهدفت الجمعة مديرية الأمن في القبة ومحطة وقود ومنزل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر في مدينة القبة – على أطراف هضبة الجبل الأخضر الشرقية ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات.

واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات .

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتتخذ المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا