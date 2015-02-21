استهداف مطار الأبرق الليبي بصواريخ جراد

صرح مدير مطار الأبرق الدولي، أبوبكر مفتاح العبيدي ان مسلحين متمركزين بغابات راس الهلال شمال بلدة الأبرق شرق ليبيا حاولوا في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة استهداف المطار بصواريخ جراد.

غير أنه أكد لـ “بوابة الوسط” الاخبارية الليبية، ان الاستهداف لم يسفر عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، موضحًا أنَّ أربعة صواريخ سقطت بأرض خلاء في بلدة الأبرق.

يأتي الهجوم الصاروخي عقب ثلاث تفجيرات استهدفت الجمعة مديرية الأمن في القبة ومحطة وقود ومنزل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر في مدينة القبة – على أطراف هضبة الجبل الأخضر الشرقية ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات.

واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات .

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.