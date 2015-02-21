بالفيديو والصور.. أمن بورسعيد : إحباط مخطط إرهابي لتفجير منشآت حكومية ببورسعيد

تمكنت مديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، اليوم السبت، من إحباط مخطط إرهابي لتفجير عددًا من المنشآت الشرطية والحكومية ببورسعيد.

كانت مديرية أمن بورسعيد، قد اعلنت منذ أسبوعين عن تمكنها بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من ضبط 5 خلايا إرهابية مكونة من 21 متهمًا، ضبط منهم 16 متهمًا، ارتكبوا 17 واقعة إرهابية بمحافظة بورسعيد، مابين تفجير محولات كهرباء وسيارات ضباط الشرطة والهيئات القضائية ومحطة السوبرجيت وغيرها.

وفى ضوء قيام الأجهزة الأمنية المشكلة من ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد وضباط إدارة الأمن الوطني، وفرع الأمن العام بتعقب باقي الجناة الهاربين لضبطهم، تم التوصل لباقي أعضاء الخلية الأكبر في منطقة القناة، والتي تضم عدة مجموعات منها:

أولاً: “مجموعة التصنيع”، وتضم كل من أسامة إبراهيم الدسوقي، طالب بكلية العلوم، وحسام السيد التميمي، مهندس كيميائي، والسيد على إسماعيل، مقاول، ومطلوب ضبطه في القضية رقم 685/2015 إداري الزهور، وعبد الرحمن عاطف السعيد، عامل بالاستثمار، وأحمد السيد عبد الباري، مهندس كهرباء بمصنع كيماويات.

انيًا: “مجموعة التنفيذ”، تضم كلاً من بلال أسامة إبراهيم، والذي انفجرت به إحدى العبوات الناسفة أثناء محاولته زرعها بأحد محولات الكهرباء بنطاق حي المناخ، وأسفر ذلك عن مصرعه وتمزيق جثته من شدة الانفجار، ومحمود أحمد شلبي، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، ومحمود ماهر متولي، حاصل على معهد فني تجاري، محبوس احتياطيا حاليا على ذمة القضية رقم 208/2015 إداري الزهور، وإسلام صالح الوشاحي، طالب، وأحمد عبده محمد، طالب بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، والمطلوب ضبطه في القضية رقم 685 / 2015 إداري الزهور.

وقالت مديرية أمن بورسعيد، أن المذكورين اتخذوا من احدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن عمر بن عبدالعزيز، دائرة قسم الزهور، وكرًا لإعداد وتصنيع العبوات الناسفة ومحدثات الصوت، وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة مأموريات استهدفت المكان، وضبطت المتهمين، وبالتفتيش عثرت القوات على معمل إعداد مختبر كامل، و6 عبوات معدة للتفجير، وكمية من مادة هيدروكسيد الأسيتون “شديدة الحساسية والانفجار”، ومجموعة من قوارير التحضير، ومجموعة من أنابيب الاختبار، وعددًا من القفازات البلاستيكية، و6 برطمانات برادة ألمونيوم، كما تم ضبط ميزان حساس، وكميات من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، علاوة على عدد كبير من المواسير البلاستيكية متوسطة الحجم والمستخدمة في تصنيع محدثات الصوت.

وبمواجهتم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفت المجموعة الأولى بقيامهم بتصنيع تلك العبوات الناسفة ومحدثات الصوت وإمداد مجموعة التنفيذ بها لتفجيرها بجوار المنشآت الحكومية ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة ورجال القضاء، في محاولة منهم لبث الذعر في نفوس المواطنين.

كما اعترفت مجموعة التنفيذ بقيامهم بتنفيذ الوقائع التالية:

زرع عبوة متفجرة بجوار محول كهرباء أمام مدرسة النصر، بالمناخ، والتي انفجرت حال قيام الإخواني الإرهابي بلال أسامة إبراهيم العزبي، بزرعها، ونتج عنها مصرعه، وكذا تفجير عبوة ناسفة خلف العمارة رقم 4 بأبراج الشرطة، بالشرق، ووضع عبوة ناسفة بشارع المدفعية خلف مساكن السيدة زينب، بالمناخ، ووضع عبوة ناسفة بجوار محول كهرباء بمساكن المروة، بالزهور، ووضع عبوة ناسفة بجوار سيارة أحد ضباط الشرطة حال توقفها أمام استراحات ضباط الشرطة بمنطقة عمر بن الخطاب دائرة قسم الزهور.

> كما اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون خلال الأيام القادمة ارتكاب عدد من وقائع تفجير بعض السيارات والمواقع الشرطية والحكومية ببورسعيد، خاصة عقب علمهم بضبط الخمس خلايا الإرهابية الأخيرة.

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