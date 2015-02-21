حبس عاطلين بالإسكندرية لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهما 33 لفافة لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كان رجال مباحث الإسكندرية قد ألقوا القبض على المتهمين أثناء استقلال كل منهما سيارة بدون لوحات معدنية، وبتفتيشهما ضبط معهما 33 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ 2900 جنيه وهاتفين محمولين.

واعترف المتهمان باتجارهما فى المواد المخدرة وبأن المبلغ المضبوط من حصيلة الاتجار واستخدامهما السيارتين فى عملية توزيع وبيع المخدر لعملائهما.

>أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحققات، وتم التحفظ على المضبوطات.