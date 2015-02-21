النيابة تعاين مكان حرق سيارات "السويس للبترول" وتكتشف ثغرة فى تأمين الشركة

قام وفد من النيابة العامة والمباحث الجناية صباح اليوم السبت، بمعاينة مكان حريق 8 سيارات يملكها مهندسون يعملون بشركة السويس لتصنيع البترول بمنطقة المستعمرة بعرب المعمل، حيث اكتشفت النيابة ثغرة أمنية قام الإرهابيون باستغلالها لحرق السيارات.

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن التحريات أثبتت قيام 4 إرهابيين كانوا يستقلون سيارة ملاكى قاموا بالدخول من أبواب جانبية تم إقامتهاً حديثاً وليس عليها أى حراسة أو تأمين نهائياً، فى تمام الساعة 5 فجراً وإلقاء مواد سريعة الاشتعال أسفل وأعلى السيارات وفروا هاربين.

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