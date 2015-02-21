النيابة تعاين مكان حرق سيارات "السويس للبترول" وتكتشف ثغرة فى تأمين الشركة

قام وفد من النيابة العامة والمباحث الجناية صباح اليوم السبت، بمعاينة مكان حريق 8 سيارات يملكها مهندسون يعملون بشركة السويس لتصنيع البترول بمنطقة المستعمرة بعرب المعمل، حيث اكتشفت النيابة ثغرة أمنية قام الإرهابيون باستغلالها لحرق السيارات.إعلان - Ads إعلان - Ads
قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن التحريات أثبتت قيام 4 إرهابيين كانوا يستقلون سيارة ملاكى قاموا بالدخول من أبواب جانبية تم إقامتهاً حديثاً وليس عليها أى حراسة أو تأمين نهائياً، فى تمام الساعة 5 فجراً وإلقاء مواد سريعة الاشتعال أسفل وأعلى السيارات وفروا هاربين.
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