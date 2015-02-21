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اليوم .. الأهلى في مواجهة سطيف الجزائري في “السوبر الإفريقي”

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اليوم .. الأهلى في مواجهة سطيف الجزائري في “السوبر الإفريقي” اليوم .. الأهلى في مواجهة سطيف الجزائري في “السوبر الإفريقي”

تقام اليوم السبت،  على  ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية في تمام الساعة الخامسة مساء -بتوقيت القاهرة-، مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي والوفاق سطيف الجزائري . 

وتعد مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف هي المرة الأولى التي يواجه فيها النادي القاهري فريق جزائري على كأس هذه البطولة، وسبق للفريقين أن التقيا مرة وحيدة في دوري الأبطال عام 1988، ليفوز وفاق سطيف بركلات الترجيح ويكمل مسيرته ويتوج بالبطولة للمرة الأولي في تاريخه.

ويغيب عن بعثة الأهلي محمد رزق الذي تعرض للإصابة في الكتف، فيما استعاد بيتر إيبموبوي وعماد متعب وتأكد من جاهزية الثنائي لقيادة الهجوم في السوبر، كما يعول المدرب كثيراً علي إمكانيات مؤمن زكريا الوافد الجديد من الزمالك، ليكون بجوار وليد سليمان.

وأحرز الأهلي 19 لقبا إفريقيا بينها دوري الأبطال 8 مرات والكأس السوبر 6 مرات وكأس الكؤوس 4 مرات وكأس الاتحاد الإفريقي مرة وحيدة العام الماضي.

ويشارك الأهلي في هذه المباراة كونه أحرز كأس الاتحاد العام الماضي على حساب سيوي سبور الإيفواري، ويأمل أن يصبح أول فريق يحرز لقب السوبر ثلاث مرات متتالية.

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