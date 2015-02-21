المرصد السورى يعلن استعادة المعارضة مناطق فى حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن مسلحى المعارضة تمكنوا من استعادة مجمل المناطق التى تقدمت إليها القوات الحكومية فى هجومها الذى شنته الثلاثاء الماضى.

وأوضح المرصد ـ فى بيان اوردته قناة "سكاى نيوز" الاخبارية صباح اليوم السبت ـ أن مسلحى المعارضة حققوا تقدما إضافيا فى شمال حلب، وتمكنوا من استعادة مناطق كانت القوات الحكومية سيطرت عليها قبل أشهر.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية على منطقة عرب سلوم شرقى الملاح، فيما قصفت القوات الحكومية بالصواريخ المنطقة التى تقع فى ريف حلب الشمالى، وسيطرت أيضا على قرية حردتين فى ريف حلب.

وقتل شخصان وأصيب آخرون فى مدينة حريتان بريف حلب الشمالى من جراء قصف القوات الحكومية المدينة بصاروخ "أرض- أرض"، فيما سقط عدد من الجرحى فى حى الحمدانية فى مدينة حلب بعد سقوط 3 قذائف هاون.

ودارت اشتباكات بين مسلحو المعارضة والقوات الحكومية فى قرية باشكوى والدوير فى ريف حلب الشمالى وفى حى سليمان الحلبى وميحط ثكنة هنانو بمدينة حلب.

وفى اللاذقية، شن مسلحو المعارضة هجوما بصاروخى جراد على مقرات أمنية وعسكرية للقوات الحكومية فى مدينة اللاذقية، فيما أطلقوا أيضا 7 صواريخ جراد على معاقل القوات الحكومية فى بلدة مشقيتا بريف اللاذقية.

من جانبها، منعت القيادة العسكرية الموحدة للمعارضة فى الغوطة الشرقية تشكيل أى فصيل عسكرى أو تنظيم فى الغوطة الشرقية زيادة عن الفصائل المعتمدة فى القيادة الموحدة.