القائم بأعمال وزير الدفاع اليمنى يعين قادة موالين للحوثيين بالوزارة

قالت صحيفة الشارع اليمنية المستقلة أن قرارات تعيين قيادات فى وزارة الدفاع التى أصدرها اللواء محمود الصبيحى القائم بأعمال وزير الدفاع وفقا للإعلان الدستورى الحوثى جاءت تنفيذا لطلبات جماعة أنصار الله الحوثيين وشملت تعيين قيادات منهم أو موالين لهم فى هذه المناصب.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى أنه وفقا للقرار الذى صدر أمس الأول بدون الإعلان عنه رسميا تم استبعاد اللواء أحمد محمد الولى المحسوب على التجمع اليمنى للإصلاح " الإخوان المسلمين "واللواء على محسن الأحمر وتعيينه مستشارا لوزير الدفاع فيما حل محله اللواء على محمد الكحلانى المحسوب على الحوثيين.

وأضافت المصادر أنه تم تعيين العقيد عبد الله عبد الملك عباس قائدا للواء 314 حماية رئاسية وهو من الموالين للحوثيين وكان آخر منصب له رئيس أركان حرب اللواء 31 فى عدن وثار قادة اللواء ضده وتم نقله .. كما تم تكليف العميد فؤاد عبد الله العماد بقيادة اللواء الثالث حماية رئاسية وهو موال للحوثيين وكان قد تم اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس لصالح الحوثيين عام 2006 وسجن لمدة عامين فى جهاز الامن القومى والمشكلة أن هناك ضباطا أقدم منه بالإضافة الى أنه لم يتقلد أى منصب قيادى وجاء خلفا للعميد صالح الجعيملانى قائد الحراسة الخاصة للرئيس المستقيل .

من ناحية أخرى قالت الصحيفة أن جماعة الحوثى أصدرت منذ أيام قرارات غير معلنة بتعيين أحد الموالين لها من محافظة صعدة نائبا لرئيس جهاز الأمن القومى وشخص آخر من صعدة وكيلا لوزارة الأشغال وشخص آخر من الموالين لها رئيسا لعمليات قوات الاحتياط الحرس الجمهورى سابقا .

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكرى أن كل هذه التعيينات غير قانونية لأنها وفقا للدستور من اختصاص رئيس الجمهورية.

>