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الأرصاد : تدهور الرؤية الافقية الى0500 متر في مطارات الدولة

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الأرصاد : تدهور الرؤية الافقية الى0500 متر في مطارات الدولة الأرصاد : تدهور الرؤية الافقية الى0500 متر في مطارات الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تدهور الرؤية الافقية الى0500 متر في مطار آل مكتوم، وفي مطار/ العين- الشارقة – ابو ظبي – البطين – دبي 1400 متر بفعل الاتربة المثارة .

في الأثناء نشر مركز العاصفة المتخصص بمتابعة أحوال الطقس عدة صور لاضرار لحقة بالأشجار في رأس الخيمة بفعل الرياح الشديدة .

وتشهد معظم مناطق الدولة رياحاً قوية محملة بالغبار والأتربة سيطرت على الطرق الداخلية والخارجية، وحجبت الرؤية لساعات، فيما تسببت بزحف الرمال على الطرقات.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل حذر من حالة عدم استقرار جوية ستبدأ على الدولة اعتباراً من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد، بفعل الرياح الجنوبية، وتوقعت هطول أمطار متفاوتة على معظم المناطق.


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