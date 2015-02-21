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عودة ترام دبي للخدمة في 5 محطات

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عودة ترام دبي للخدمة في 5 محطات عودة ترام دبي للخدمة في 5 محطات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عودة الخدمة لترام دبي ، في ٥ محطات أخرى على خط مسار الترام  ما بين محطة ابراج شاطئ جميرا ومحطة موسى دبي ، وذلك بالإضافة للثلاثة محطات الأخرى التي تعمل منذ صباح اليوم على مسار ترام دبي ما بين محطة الصفوح ومحطة نخلة جميرا.

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على تويتر : " تستمر اعمال التنظيف في موقع الحريق لإعادة الخدمة في اقرب وقت ممكن على مسار ترام دبي بأكمله " .

واكدت الهيئة انها وفرت حافلات لنقل الركاب مجاناً ما بين المحطات المتأثرة : أبراج مرسى دبي والمينا السياحي.

وكان ترام دبي قد توقف عن الخدمة صباح اليوم نتيجة اندلاع حريق في احد الأبراج بمرسى دبي وتطاير الكثير من الحطام على مسار الترام بالقرب من موقع الحريق.
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