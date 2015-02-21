بالصور .. الدفاع المدني بدبي يكشف تفاصيل حريق دبي مارينا

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تفاصيل الحادث الذي شب في أحد الأبراج السكنية بمنطقة دبي مارينا في وقت مبكر من صباح اليوم .

وقالت في بيان تلقت البيان نسخة منهأن غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغا من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي في الساعة 1:49 بعد منتصف الليل عن حادث حريق في برج (TOACH) السكني في منطقة المرسى الذي يتكون من 79 طابق ويحتوي على 676 شقة .

عند وصول فرق الدفاع المدني في الساعة 1:58 تبين ان الحريق قد اندلع في شقة بالطابق الواحد والخمسين بالجهة المواجهة لشارع الصفوح من البرج ، وامتدت النيران على واجهة البرج بفعل الرياح الى الطابق الثلاثة والثمانين ..وتم إخلاء جميع سكان البرج الى اماكن بعيدة عن خطر الحريق ، دون وقوع اصابات بليغة ، سوى سبع حالات اختناق بسيطة تمت معالجتها في موقع الحادث من قبل فرق مؤسسة خدمات الاسعاف بدبي.. وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 4:24 وانتهى الحادث في الساعة 4:31.

وعبر اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي عن تقديره لشركاء الدفاع المدني وفي المقدمة منهم القيادة العامة لشرطة دبي ، ومؤسسة خدمات الاسعاف بدبي ، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ، وبلدية دبي على التعاون والتنسيق الناجم عن تفعيل منظومة إدارة الازمة ، واشار الى اهمية البلاغ المبكر الذي وصل الى غرفة عمليات الدفاع المدني من غرفة عمليات الشرطة في تقليل زمن الاستجابة ..

واضاف اللواء المطروشي : " اثبت الحادث قدرة فرق الدفاع المدني بدبي على تحجيم الحريق ومنع امتداده الى اجنحة البرج الاخرى والابراج المجاورة رغم سرعة الرياح وتطاير اللهب من منطقة الحريق ، بإتباع تكتيكات الاقتحام السريع من داخل المبنى وصولا الى منطقة الحريق في الطابق الواحد والخمسين ، وتطبيق مهارات السرعة والدقة والاستجابة لمتغيرات الموقف بفعالية من قبل رجال الاطفاء والانقاذ ، وبإستخدام خطوط مياه الاطفاء داخل البرج من قبل رجال الدفاع المدني ، وبفعل التدريبات والتنسيق المسبق مع الشركاء خلال عمليات الاخلاء في الابراج ، وتطبيق متطلبات دليل إجراءات الطوارئ (SOPs) الخاصة بحرائق الابراج من قبل القيادات الميدانية للحادث ".

وشاركت في عمليات الدفاع المدني فرق الاطفاء من مراكز: بور سعيد ، والراس ، والراشدية ، والحمرية ، والمنارة ، والقوز ، والمرسى ، والبرشاء ، والكرامة، وشارك في العمليات مايقرب من مئة ضابط وصف ضابط ورجل اطفاء وسائق ، بقيادة المقدم خبير علي حسن المطوع مدير العمليات، وبمشاركة المقدم خبير حسين الرحومي مدير ادارة المراكز والمقدم خبير عبد الرحمن بالشالات مدير ادارة مركز جبل علي..وجرى تسليم الموقع الى خبير الحرائق بشرطة دبي لبيان سبب الحريق وتداعياته.