القائد العام لشرطة دبي : لا شبهة جنائية في حريق برج دبي مارينا

أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عدم وجود شبهة جنائية في حادث الحريق الذي تعرض له برج " الشعلة " ، ( ذا تورش ) ، واصفا الحريق بـ " البسيط " ، وموضحا أنه لم ينجم عن الحريق أضرار جسيمة، حيث سيطر عليه رجال الدفاع المدني .

وقال أن حادث الحريق اسفر عن أضرار بسيطة في عدد من شرفات الشقق "البلكونات " نتيجة تطاير السنة اللهب بالإضافة الى إصابات بسيطة في بعض المارة تم علاجهم في موقع الحريق من قبل سيارات الإسعاف .

وأكد أنه تم معاينة الحادث من قبل خبراء الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لإصدار التقرير الفني للوقوف على أسباب الحريق.

وثمن سعادته جهود رجال الاطفاء والإسعاف وسرعة وصولهم لموقع الحريق والسيطرة عليها وعلاج المصابين.

وقد أشرف اللواء خميس مطر المزينة على عملية الاطفاء ومعاينة مكان الحادث والاطمئنان على المصابين البالغ عددهم 4 مصابين اصابتهم بسيطة يرافقه اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي .

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