الحماية المدنية: تفكيك عبوة هيكلية وضعها إرهابيون بالشرقية

قال مصدر مسئول بالحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه بجوار الوحدة المحلية بقرية أنشاص الرمل بمدينة بلبيس عبارة عن عبوة هيكلية.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص صباح اليوم السبت، أن العبوة التى تم العثور عليها لا تحتوى على أى مواد متفجرة والغرض منها إثارة الذعر والقلق فى نفوس المواطنين.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جسم غريب بجوار الوحدة المحلية بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.

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