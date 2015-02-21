ماس كهربائي وراء انهيار منزل دون حدوث إصابات بسوهاج

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بمنزل مسقوف بجذوع النخيل والبوص، بناحية قرية “بني هلال” بدائرة بمدينة المراغة في محافظة سوهاج، مما أدي لانهيار المنزل.

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد محمود سرحان ،مأمور مركز شرطة المراغة، بنشوب حريق بناحية “بني هلال” .

وانتقل مأمور قسم شرطة المراغة ، وقوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، وتبين نشوب الحريق بسقف مكون من جذوع النخيل والبوص والألواح الخشبية لمنزل ملك عبد الرحيم محمد .

ولم يسفر الحريق عن حدوث ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـي انهيار سقف المنزل، ونفوق أعداد من الطيور، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، والأجهزة الكهربائية.

وبسؤال زوجة مالك المنزل رجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفت الشبهة الجنائية، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر رقم 728 إداري المراغة ، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.