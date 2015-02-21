السيطرة على حريق هائل بإحدى ناطحات السحاب بدبي

اندلع حريق هائل في وقت مبكر من صباح السبت في إحدى ناطحات السحاب بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولم ترد على الفور انباء عن سقوط ضحايا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمدينة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمبنى “تورتش” في تجمع دبي مارينا السكني، والذي يعتبر من المباني الأكثر ارتفاعا في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى نحو 336 مترا.

وقال موقع “جلف نيوز″ الإماراتي إن الحريق اشتعل في الطابق الخمسين من المبنى الذي يتكون من 79 طابقا، موضحا أنه تم إجلاء سكان المبنى إلا أن بعضهم أصيب بحالات ضيق تنفس بسبب الدخان المتصاعد.

ونقل الموقع عن سكان المبنى قولهم إن صفارات الإنذار بالحريق أطلقت الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي لمدينة دبي.