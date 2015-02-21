وزير الدفاع الأمريكي الجديد يصل إلى أفغانستان

وصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتون كارتر في ساعة مبكرة من صباح السبت إلى كابول، في أول زيارة له إلى أفغانستان بعد توليه منصب وزير الدفاع قبل أيام.

ومن المقرر أن يعقد كارتر سلسلة من الاجتماعات مع قادة الجيش الأمريكي والقادة الأفغان خلال زيارته.

وحل كارتر (60 عاما) محل تشاك هاجل الذي يعتقد على نطاق واسع أن البيت الأبيض دفعه للاستقالة بعد قضاء حوالي عامين في المنصب.

وكان كارتر يشغل منصب نائب وزير الدفاع من عام 2011 وحتى عام 2013 مع هاجل وسلفه ليون بانيتا.

وخلال عمله في هذا المنصب، كان رئيسا تنفيذيا لعمليات البنتاجون، حيث كان يشرف على أكثر من 600 مليار دولار و 4ر2 مليون فرد من العسكريين والمدنيين.