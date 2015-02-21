أوباما يستقبل امير قطر الثلاثاء المقبل

أعلن مصدر حكومي أميركي الجمعة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض في الرابع والعشرين من فبراير ليبحث معه في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيت الابيض في بيان أن “الرئيس (أوباما) يتطلع إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وقطر تجمعهما علاقة قديمة وهذا اللقاء سيكون مناسبة لتعزيزها ولبحث مصالحنا المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في الشرق الاوسط”.

وتستقبل قطر على اراضيها قاعدة عسكرية اميركية كبيرة تضم مقر القيادة الاميركية الوسطى. وقد اشادت واشنطن بالدوحة لدورها في محاولة تسوية الازمة في اليمن حيث سيطر الحوثيون على السلطة.

لكن البعض في الولايات المتحدة يتهمون قطر بتشجيع الجماعات الاسلامية المتشددة في ليبيا ومصر وغيرهما.

ويثير موقف قطر من مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية توترا في المنطقة. وقد انتقدت الدوحة هذا الاسبوع قصف مواقع لجهاديين في ليبيا من قبل الجيش المصري بعد اعلان تنظيم الدولة الاسلامية ذبح 21 مصريا قبطيا. واستدعت قطر سفيرها في مصر “للتشاور” اثر الخلاف الذي نشب بين البلدين.