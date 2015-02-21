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مقتل جندي في المخابرات اليمنية برصاص مجهولين في عدن

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مقتل جندي في المخابرات اليمنية برصاص مجهولين في عدن مقتل جندي في المخابرات اليمنية برصاص مجهولين في عدن

الشرطة اليمنية

قتل جندي بالأمن السياسي (المخابرات) في اليمن، مساء الجمعة، برصاص مجهولين في مدينة عدن، جنوبي البلاد، حسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، “إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي محمود دقني، أحد منتسبي الأمن السياسي بجوار منزله في عدن، ما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد عدن ومحافظات يمنية أخرى عمليات مماثلة تستهدف منتسبي الأمن والجيش، وينسب أغلبها لمسلحي تنظيم القاعدة الذي يخوض حربا مفتوحة مع القوات الحكومية منذ العام 2011.

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