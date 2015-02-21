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إصابة عامل في حادث تصادم بجرجا في سوهاج‎

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إصابة عامل في حادث تصادم بجرجا في سوهاج‎ إصابة عامل في حادث تصادم بجرجا في سوهاج‎

صورة أرشيفية

 

أصيب عامل في حادث تصادم سيارة إسعاف بتوك توك أمام قرية البربا دائرة مركز جرجا.

تلقى اللواءإبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة بناحية البربا – دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو  عبد الشافي محمد عبد الشافي محمد 43 سنة سائق بمرفق الإسعاف بقنا – ويقيم بهجوره – نجع حمادي ” قنا ” السيارة رقم 782 ب.ف.د إسعاف تابعة لوحدة إسعاف نجع حمادي قادماً سوهاج تجاه نجع حمادي فوجئ بتوك توك “بدون لوحات معدنية ” قيادة المدعو علام عبد اللاه علام خليل 26 سنة عامل ويقيم خارفة – دائرة المركز يقوم بالدوران بنهر الطريق أمام قرية البربا فاصطدم به.

ونتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وتم نقله لمستشفي جرجا المركزي.

وبسؤال قائد السيارة،أيد ما جاء بالفحص وأتهم قائد التوك توك بالتسبب في وقوع الحادث، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح المركز لسنة 2015 ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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