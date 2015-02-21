أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عودة 192 مصريا من النازحين من ليبيا على الجسر الجوي بين مصر وتونس

Google+ Print
عودة 192 مصريا من النازحين من ليبيا على الجسر الجوي بين مصر وتونس عودة 192 مصريا من النازحين من ليبيا على الجسر الجوي بين مصر وتونس

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت أولى رحلات الجسر الجوي الذى تنظمه وزارة الطيران لإجلاء الرعايا المصريين النازحين من ليبيا حيث وصلت من مطار جربا التونسي وعليها 192 مصريا.

وصرحت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني حرصت على استقبال أول رحلة للجسر الجوي في مطار القاهرة بأنه “تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول المصريين حيث تم وضع الطائرة في موقع خاص بأرض المهبط بمطار القاهرة وتولى فريق أمنى فحص حقائب وأمتعة العائدين وفحص بيانات وثائق سفر العائدين أمنيا خاصة وأن بعضهم فقد جوازات سفره خلال رحلة العودة”.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفير في تونس متابعة موقف المصريين النازحين من ليبيا وتجمعهم قرب مطار جربا التونسي وفى حالة تجمع أعداد كافية لتسيير رحلة طيران سيتم إرسال طائرة فورا إلى مطار جربا لإعادتهم حيث تم تخصيص أربع طائرات يمكن أن تستوعب 2000 راكب يوميا في حالة توفر الأعداد الكافية من النازحين.

وقد أبدى العائدون سعادتهم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن خاصة مع تعرضهم لمصاعب خلال رحلة هروبهم من الأراضي الليبية حيث تعددت المخاطر في الطريق بداية من التهديدات بالاختطاف والقتل إلى السرقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي