عودة 192 مصريا من النازحين من ليبيا على الجسر الجوي بين مصر وتونس

استقبل مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت أولى رحلات الجسر الجوي الذى تنظمه وزارة الطيران لإجلاء الرعايا المصريين النازحين من ليبيا حيث وصلت من مطار جربا التونسي وعليها 192 مصريا.

وصرحت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني حرصت على استقبال أول رحلة للجسر الجوي في مطار القاهرة بأنه “تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول المصريين حيث تم وضع الطائرة في موقع خاص بأرض المهبط بمطار القاهرة وتولى فريق أمنى فحص حقائب وأمتعة العائدين وفحص بيانات وثائق سفر العائدين أمنيا خاصة وأن بعضهم فقد جوازات سفره خلال رحلة العودة”.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفير مصر في تونس متابعة موقف المصريين النازحين من ليبيا وتجمعهم قرب مطار جربا التونسي وفى حالة تجمع أعداد كافية لتسيير رحلة طيران سيتم إرسال طائرة فورا إلى مطار جربا لإعادتهم حيث تم تخصيص أربع طائرات يمكن أن تستوعب 2000 راكب يوميا في حالة توفر الأعداد الكافية من النازحين.

وقد أبدى العائدون سعادتهم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن خاصة مع تعرضهم لمصاعب خلال رحلة هروبهم من الأراضي الليبية حيث تعددت المخاطر في الطريق بداية من التهديدات بالاختطاف والقتل إلى السرقة.