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الأهالي يحررون طالب من يد خاطفيه بعد إستدراجه داخل توك توك بسوهاج‎

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الأهالي يحررون طالب من يد خاطفيه بعد إستدراجه داخل توك توك بسوهاج‎ الأهالي يحررون طالب من يد خاطفيه بعد إستدراجه داخل توك توك بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكن أهالى قرية الصوامعة غرب مركز طهطا من تحرير طالب من يد خاطفيه كان قد تم استدراجه وخطفه داخل توك توك.

وحاول الخاطفون تصوير الطالب عاريا وقاموا بالاتصال بشقيقه لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

كان اللواءإبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، تلقي إخطاراً من الرائد  محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة طهطا ، يفيد بوجود تجمع من الأهالي بناحية الصوامعه غرب – مركز طهطا .

وذكر محمد أحمد عامر 45 سنة كاتب بمستشفي الصوامعه غرب – ومقيم بذات الناحيه أنه سمع صوت استغاثة من شخص علي أثره تجمع الأهالي حيث تبين قيام شخصان بمحاولة خطف  المدعو  مينا روماني شوقي قلاده 13 سنة طالب ومقيم دائرة مركز المراغه.

وتمكن الطالب بمساعدة الأهالي من الفرار وتم ضبط الخاطفين حيث تبين انهما كيرلس فريد خليل 16 سنة طالب وبحوزته سلاح ابيض مطواه قرن غزا ل  ، ومؤمن صلاح محمود 18 سنة سائق توك توك ويقيمان بذات الناحية.

وبسؤال المجني عليه أقر بأن المتهم الأول قام بإستدراجه من أمام كنيسة الأنبا برسوم الكائنة بدائرة مركز المراغه بدعوي توصيل شقيقه مستقلين توك توك قيادة الثاني إلا إنهما قام بالاتجاه لناحية الجزازرة بـدائرة المركز وتهديده تحت السلاح الأبيض ومحاولة تصويره عاريا.

ولم يتمكن من ذلك وقاما بالاتصال بشقيقه المدعو كيرلس روماني شوقي وطلب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه الا انه حدث عطل بالتوك توك حالي سيرهم به وقام بالاستغاثة بالأهالي.

  وحرر عن ذلك المحضر رقم 676 إداري مركز طهطا لسنة 2015 .

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