شركة بريطانية تطور شيكولاتة مضادة للشيخوخة

سيبدو الأمر خياليا لا يمكن تصديقه، لكن شركة بريطانية تزعم أنها تمكنت من تطوير شيكولاتة مضادة للشيخوخة ستعمل على إبطاء ظهور التجاعيد وتجعل من فى الخمسين يبدو وكأنه فى العشرين أو الثلاثين من عمره.

وذكرت صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية، أن الشيكولاتة الجديدة التى أطلقت عليها الشركة اسم "Esthechoc"، وهى أحد بنات أفكار معمل يديره باحثون ينتمون فى الأصل لجامعة كامبريدج، تعزز مستويات مضادات الأكسدة وتزيد الدورة الدموية لمنع ظهور الخطوط الرفيعة فى الوجه وتبقى على الجلد ناعما وشابا.

وتقول شركة "ليكوتيك" التى أعلنت عن تطوير الشيكولاتة، إن قطعة صغيرة تزن 5.7 جرام من الشيكولاتة الجديدة تحتوى على نفس كمية مركب استازانتين المضاد للأكسدة التى نجدها فى قطعة من السلمون وأيضا مادة البوليفينول المضادة للأكسدة تساوى تلك الموجودة فى 100 جرام من الشيكولاتة السوداء.

وقال القائمون على تطوير # Esthechoc# إنها يمكن ان تغير طبقات الجلد الرئيسية لدى من تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 عاما ليظهروا وكأنهم لا يزالوا فى مرحلة العشرينات أو الثلاثينات، وأن الاختبارات أظهرت أنه بعد تناولها بأربعة أسابيع، ظهر لدى المتطوعين التهاب أقل فى دمائهم وزاد تدفق الدم إلى أنسجة الجلد.

لكن بعض خبراء الصحة البريطانيين بدوا حذرين حيال المنتج الجديد، وطالبوا بإجراء المزيد من التجارب السريرية للتأكد من هذه المزاعم.

وحذر الخبراء من أن تناول الشيكولاتة بإفراط يعنى الكثير من السعرات الحرارية وبالتالى الإصابة بالسمنة، وقال بعضهم إن الشيكولاتة السوداء ستكون اختيارا موفقا لمن يبحث عن مضادات الأكسدة.