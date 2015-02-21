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حمدى عبد المولى: 60 مليون جنيه قيمة التأمين على معرض "أوتوماك فورميلا"

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حمدى عبد المولى: 60 مليون جنيه قيمة التأمين على معرض "أوتوماك فورميلا" حمدى عبد المولى: 60 مليون جنيه قيمة التأمين على معرض "أوتوماك فورميلا"
كشف حمدى عبد المولى، وسيط التأمين أن الشركة المنظمة لمعرض السيارات أوتوماك فورميلا 2015، طلبت منه مخاطبة شركات التأمين لتقديم عروضها لتأمين المعرض الذى سيعقد هذا العام فى الفترة من 9 إلى 18 مارس، مضيفا أن الشركة المنظمة حددت مبلغ التأمين على السيارات المشاركة بـ50 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 مليون تغطية لمخاطر الحريق ونقل النقدية والحوادث بالمعرض.

وأضاف حمدى عبد المولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى عقب مخاطبة معظم شركات التأمين 9 عروض من شركات ترغب فى التعاقد على وثيقة التأمين على المؤتمر، وهى الدلتا للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والمشرق للتأمين ووثاق للتأمين والجمعية المصرية للتأمين التكافلى وبيت التأمين المصرى السعودى وآروب للتأمين.

وأشار حمدى عبد المولى، إلى أن العروض المقدمة اختلفت التغطيات من شركة لأخرى من حيث الفنيات فى التحمل إضافة إلى أن هناك شركات تأمين قدمت عروض للتأمين على الحريق فقط وأخرى على المسئوليات، لافتا إلى أنه بناء على تلك العروض قدم تقرير فنى ومالى للشركة المنظمة لاختيار أفض العروض ثم إبلاغه للتعاقد مع الشركة المختارة.

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